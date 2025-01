Olvenstedt - Ein Trio mit Sachverstand hat den urlaubenden Coach vertreten. Jörg Darius, Routinier John Bade und Keeper Fabian Walter übernahmen für Sven Liesegang das Zepter beim Manuel-Naruhn-Cup in Haldensleben und schworen den Handball-Oberligisten BSV 93 auf die erste Pflichtaufgabe im neuen Jahr ein. Am kommenden Sonntag sind die Olvenstedter in heimischer Halle gegen die SG Spergau gefordert (17 Uhr). Es ist das Duell zwischen dem Tabellensiebten und dem -dritten. Und Bade sagt dazu: „Das ist ein richtungsweisendes Spiel.“

