Magdeburg. - Der BSV 93 hat jetzt etwas Zeit, um diese jüngste und zugleich erste Saisonniederlage in der Sachsen-Anhalt-Liga aus den Köpfen zu schütteln, diese Schlussphase in Calbe und die verpasste Chance auf etwas Zählbares abzuhaken. „Wir hatten es in der Hand“, haderte Frank Eckstein. Doch der Trainer und die Olvenstedter Handballerinnen haben sich beim 28:29 (16:15) bei der TSC selbst um Punkte beraubt.