Handball-Oberliga BSV-Coach Walter: „Das war unsere schlechteste Saisonleistung“
Die Handballer des BSV 93 Magdeburg gewinnen bei Schlusslicht Haldensleben. Trainer Fabian Walter kritisiert aber die Leistung seiner Mannschaft.
23.02.2026, 18:28
Haldensleben/Magdeburg - Die eigene Pflichtaufgabe gelöst, der ärgste Verfolger verliert: Die Oberliga-Handballer des BSV 93 sind nach dem 26:24 (13:11) beim HSV Haldensleben der große Gewinner des Spieltages. Doch für Euphorie sorgte der Erfolg beim Schlusslicht nicht.