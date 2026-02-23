Die Handballer des BSV 93 Magdeburg gewinnen bei Schlusslicht Haldensleben. Trainer Fabian Walter kritisiert aber die Leistung seiner Mannschaft.

Till Wagner und der BSV 93 hatten im Rückspiel beim HSV Haldensleben deutlich mehr Probleme als beim souveränen 35:20 im Hinspiel.

Haldensleben/Magdeburg - Die eigene Pflichtaufgabe gelöst, der ärgste Verfolger verliert: Die Oberliga-Handballer des BSV 93 sind nach dem 26:24 (13:11) beim HSV Haldensleben der große Gewinner des Spieltages. Doch für Euphorie sorgte der Erfolg beim Schlusslicht nicht.