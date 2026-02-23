weather regenschauer
  4. Handball-Oberliga: BSV-Coach Walter: „Das war unsere schlechteste Saisonleistung“

Die Handballer des BSV 93 Magdeburg gewinnen bei Schlusslicht Haldensleben. Trainer Fabian Walter kritisiert aber die Leistung seiner Mannschaft.

Von Lukas Reineke 23.02.2026, 18:28
Till Wagner und der BSV 93 hatten im Rückspiel beim HSV Haldensleben deutlich mehr Probleme als beim souveränen 35:20 im Hinspiel. Foto: Eroll Popova

Haldensleben/Magdeburg - Die eigene Pflichtaufgabe gelöst, der ärgste Verfolger verliert: Die Oberliga-Handballer des BSV 93 sind nach dem 26:24 (13:11) beim HSV Haldensleben der große Gewinner des Spieltages. Doch für Euphorie sorgte der Erfolg beim Schlusslicht nicht.