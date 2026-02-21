Die Elf vom Schwarzen Weg beeindruckt im Topspiel gegen Oschersleben nicht nur mit schönen Toren.

Ottersleben - Sie waren schnell, sie waren präzise, sie waren unaufgeregt. Und die Tore haben sie mit einer kräftigen Portion Selbstvertrauen erzielt. Da war dieser Schuss des Ermin Berishaj ins linke Eck, da war diese Direktabnahme von Damian Leuschner nach einem Steilpass. Das war irgendwie alles so leicht und so selbstverständlich zugleich. „Wir waren einfach effektiv und auch gieriger auf den Erfolg“, resümierte Oliver Malchau, Trainer des VfB Ottersleben.