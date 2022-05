BSV-Damen fangen zu viele Tore

Magdeburg - Der entscheidende Faktor für die Niederlage des BSV Magdeburg war recht schnell ausgemacht. Auch Trainer Frank Eckstein stellte ohne große Mühe fest, warum seine Handballerinnen in der Sachsen-Anhalt-Liga zuletzt leer ausgingen. Beim 34:38 (16:22) fing sich Magdeburg zu viele Gegentreffer. „Die Tore sagen aus, dass nicht viel gestimmt hat. Das lag an der Abwehr und an den Fehlern, die wir selber gemacht haben. Da haben wir in der Abwehrleistung nicht gerade geglänzt“, erklärte Eckstein, der mit seiner Mannschaft am Sonntag erst das zweite Spiel in dieser Saison verlor.