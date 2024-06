Clubs haben die Wahl: Sonderstaffeltag steht an

In welchem Spielmodus die neue Saison auch ausgespielt wird: Philipp Spengler (r./gegen Olvenstedt-Keeper Lukas Hohenstein) und Arminia II werden wieder die Stadtmeisterschaft anpeilen.

Magdeburg - Gestern war der Stichtag. Bis zum 30. Juni mussten die Mannschaftsmeldungen für die neue Spielzeit digital beim Stadtfachverband Fußball (SFV) Magdeburg eingegangen sein. Nun haben die Verantwortlichen die Gewissheit, mit wie vielen Teams sie in der Saison 2024/25 planen können. Diese Frage hatte sich insbesondere im Bereich der Großfeld-Herren gestellt. Wie es mit dem Sorgenkind des Stadtfußballs in der neuen Spielzeit weitergeht, möchte der Verband an diesem Mittwoch auf einem Sonderstaffeltag mit seinen Clubs klären.