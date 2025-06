Magdeburg - Einen besseren Abschluss hätte die Saison für Elias Kühne nicht finden können. Erst ist er mit dem TTC Börde in die Regionalliga aufgestiegen, dann hat er bei der deutschen Meisterschaft der U 15 in Erfurt zwei Bronzemedaillen gewonnen. Der 15-Jährige, der im Nachwuchsbereich für Union Schönebeck startet, wird mit einem breiten Lächeln in die Sommerferien gegangen sein. Und nun Kraft tanken für die anstehende Herausforderung. Denn Kühne weiß: „Das wird eine harte Saison in der Regionalliga.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.