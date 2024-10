Magdeburg/dh. - Das Gerücht hatte bereits seit mehreren Stunden die Runde gemacht, ehe es der 1. FC Magdeburg am frühen Abend bestätigte: Alexander Auer ist nicht mehr Trainer des blau-weißen Frauen. Nach nur zwei Siegen aus sieben Punktspielen in der Regionalliga Nordost hat der Verein den 36-Jährigen am Freitag freigestellt.

Trennung im Einvernehmen

Allerdings begründete der Club diesen Schritt keinesfalls mit der bisherigen sportlichen Bilanz: „Alex ist kurzfristig mit dem Wunsch an uns herangetreten, mittelfristig sein Amt als Cheftrainer niederzulegen, um mehr Zeit für seine Familie zu haben und der Mannschaft neue Impulse zu ermöglichen. Wir haben uns einvernehmlich darauf geeinigt, diesem Wunsch mit sofortiger Wirkung nachzukommen“, wird Kati Krohn, Abteilungsleiterin für Frauen- und Mädchenfußball beim FCM, in einer Mitteilung zitiert. Die Trennung sei im Einvernehmen erfolgt.

Wer folgt Auer?

Auer hatte die Damen im Sommer 2021 übernommen – damals noch unter dem Emblem des in diesem Sommer aufgelösten Magdeburger FFC. Die beste Platzierung erreichte die Mannschaft unter Auer in der Saison 2022/23, als sie den fünften Platz in der Nordost-Staffel belegte.

Am Sonntag werden die bisherigen Co-Trainer Oliver Gühne und Werner Schneider den FCM gegen RB Leipzig II betreuen (13.30 Uhr im Germerstadion). In der kommenden Woche soll eine Interimslösung vorgestellt werden – nach Volksstimme-Informationen ist es Christian Stephan, der aktuelle Coach der FCM-B-Juniorinnen.