Der TuS 1860 ist besser als im Vorjahr und will im Tabellenmittelfeld bleiben. Dafür werden beim Team von Trainer René Angerer auch die Tugenden aus der ersten Saisonhälfte nötig sein.

Darauf setzt der TuS 1860 in der Landesklasse-Rückrunde

Magdeburg - Der TuS 1860 hat die Generalprobe für die Rückrunde der Landesklasse 2 in den Sand gesetzt. Im letzten Testspiel gab es für die Neustädter ein 0:7 (0:1) auf eigenem Platz gegen den SV Groß Santersleben (Landesklasse 3). Dieses Ergebnis werden die Spieler schnell abhaken müssen. René Angerer hängt die Resultate der Vorbereitung ohnehin nicht ganz so hoch. „Es geht darum, dass die Jungs spielen können. Da schaue ich nicht auf das Ergebnis“, so der Trainer des TuS.