Kamil Andrzej Duniec (r.) versteht sich mit seinen Teamkollegen wie Mannschaftsleiter Jens Köhler bestens. Am 11. November steht für Köhler und Co. ein Doppel-Heimspieltag gegen den Post SV Mühlhausen II und den TTC Holzhausen an.

Magdeburg - Breslau und Magdeburg trennen rund 450 Kilometer. Das ist keine Distanz, die viele Menschen regelmäßig zurücklegen. Bei Kamil Andrzej Duniec verhält sich das anders. Der Pole wohnt und arbeitet in seinem Heimatland – eben in Breslau, doch steht er für den TTC Börde als Aktiver an der Tischtennisplatte. Er verbringt also viel Zeit auf der Schnellstraße, doch das stört den 33-Jährigen keineswegs. So meint er auf Englisch: „In vier Stunden bin ich mit dem Auto da, das geht.“