Magdeburg. - Der Schritt vom A-Jugend-Trainer des SC Magdeburg zum Coach des Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen war im Sommer ein großer für Julian Bauer. Doch es war in diesem Jahr nicht die größte Veränderung im Leben des 30-Jährigen. „Ich bin zum ersten Mal Papa geworden“, erzählt Bauer stolz. Am 13. September, am Tag von Dormagens erster Heimpartie der Saison, kam der kleine János „quasi mit dem Anpfiff“ zur Welt und machte das Familienglück mit Partnerin Theresa perfekt. „Es war tatsächlich das erste Mal in meiner Trainerlaufbahn, dass ich ein Spiel meiner Mannschaft verpasst habe, aber es war der denkbar schönste Grund“, erzählt Bauer. Nicht nur deswegen sagt er: „Das war mein aufregendstes Jahr.“

