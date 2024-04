Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Krefeld/Magdeburg - Ein Duell mit Oliver Zeidler, mit dem Weltmeister, das wäre es gewesen. Wenngleich Paul Berghoff vermutet: „Er hätte mich natürlich in Grund und Boden gefahren, das darf man nicht vergessen.“ Es hatten am vergangenen Sonntag anlässlich der deutschen Kleinboot-Meisterschaften quasi alle Kandidaten für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) gefehlt, was der Ruderer vom SCM letztlich bedauerte. „Es wäre schön gewesen, noch einmal einen Vergleich zu haben“, sagt Berghoff. So musste er auch ohne jene Rivalen deutscher Meister werden. Und hat sich damit zumindest als „erste Alternative“ in den Vordergrund gefahren, sollte eine Änderung des Olympia-Kaders notwendig werden, ist sich sein Heimtrainer Paul Zander sicher.