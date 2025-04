In der Rückrunden-Tabelle der Landesliga nur Vorletzter, in den kommenden beiden Partien der Außenseiter: Und doch sieht MSC-Trainer Daul keineswegs eine unterlegene Mannschaft.

Magdeburg. - Alexander Daul steht vor einem Rätsel. Er sagt: „Es gab vielleicht zwei Spiele in der Saison, in denen wir wirklich unterlagen waren.“ Er sagt über die letzte Partie bei Stahl Thale: „Auch diesen Gegner hatten wir im Griff.“ Und er ergänzt: „Aber nur der Gegner schießt die Tore.“ 13 sind es bereits in der Rückrunde, die der MSC Preussen kassiert hat, fünf eigene Treffer in den sechs Partien stehen dem gegenüber. Zwei Punkte sind das magere Resultat, weshalb die Mannschaft im Tableau der zweiten Halbserie auf dem vorletzten Platz geführt wird. MSC-Trainer Daul weiß: „Eigentlich geht das schon seit November so.“ Weshalb die Sudenburger endgültig im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga Nord angekommen sind.