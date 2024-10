Der 1. BCM startet an diesem Wochenende mit zwei Heimspielen in die neue Saison in der 2. Dreiband-Bundesliga.

Magdeburg - Markus Schönhoff pendelt wieder. Von seiner Wahlheimat Oranienburg nach Magdeburg. Heute führt ihn die Reise zum Training ins Spiellokal an der Brenneckestraße, morgen gegen BG Hamburg (14 Uhr) und am Sonntag gegen SCB Langendamm (11 Uhr) ist er an gleicher Stätte jeweils in der 2. Dreiband-Bundesliga Nord gefordert. „Für uns wäre es ein Traum, wenn wir mit zwei Heimsiegen in die Saison starten würden“, sagt Schönhoff, der freudig erwartete Rückkehrer zum 1. BCM, mit dem der 56-Jährige vor fünf Jahren die deutsche Meisterschaft gewann. Und mit dem er 2023 in die zweite Liga absteigen musste. Obwohl das Team damals eigentlich viel zu stark für Abstieg war. „Am Ende hat uns einfach das Quäntchen Glück gefehlt“, erinnert sich Schönhoff. Und am Ende hat er den 1. BCM verlassen.