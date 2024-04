Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Kevin Spilgies stellte sich in der 70. Minute einer schweren Situation. In besagter Phase des Stadtpokal-Halbfinales gegen den TuS 1860 gab es einen Foulelfmeter für Roter Stern Sudenburg. Beim Stadtoberligisten übernahm Spilgies am Sonnabend Verantwortung und versenkte kompromisslos zum 2:1 beim 3:1 (0:1)-Erfolg, der den Sprung ins Endspiel ebnete. „Ich habe gesagt: Wenn es dazu kommt, nehme ich mir das Ding und haue den Ball mit dem Vollspann in die Ecke, in die ich ihn haben will“, meinte die Nummer 18 der Roten Sterne.