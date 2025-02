Beim finalen Oberliga-Spieltag in Berlin brauchen die Magdeburger zwei Siege.

Magdeburg. - Ein letzter Spieltag in der Oberliga steht noch an, dieser führt die Rolling Baskets des USC nach Berlin zur SGH II. Am 9. März kämpfen die Magdeburger um die beiden letzten Siege der Saison – gegen den Gastgeber und die Thurningia Bulls II. Und sie müssen hoffen, denn den aktuellen zweiten Tabellenplatz können sie aus eigener Kraft nicht mehr halten.