Stephan Schmidt (l.) hat mit dem BSV 93 drei Siege in fünf Spielen eingefahren. Die Olvenstedter sind am 19. Oktober bei der HSG Wolfen gefordert.Björn Richter

Olvenstedt - Gegner TuS Radis musste sich ja etwas einfallen lassen gegen diesen Marvin Panoven, also stellten sie die Abwehr auf eine 5-0-1 um, was nichts anderes als Manndeckung bedeutet. Panoven, beim SCM ausgebildet, kam nicht nur an diesem Tag mit einer körperlichen Präsenz und einer Wucht daher, der keiner folgen konnte. „So hat er trotzdem seine Tore gemacht“, berichtete Sven Liesegang, Trainer des BSV 93. Der Neuzugang glänzte sodann mit 18 Treffern, katapultierte sich direkt auf Rang drei der Schützenliste in der Handball-Oberliga mit 43 Toren und ist natürlich überhaupt ein wichtiger Leistungsträger bei den Olvenstedtern. Nicht nur im Angriff. Auch in der Abwehr. Liesegang: „Ich habe ihn zum ersten Mal im Mittelblock spielen lassen, und da hat er deutlich besser agiert als auf der Halbposition zuvor.“