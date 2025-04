Ottersleben - Der VfB Ottersleben ein Angstgegner? Für den Spitzenreiter der Fußball-Landesliga Nord? Das ist zwangsläufig zu vermuten, betrachtet man nur die Bilanz dieser Saison: Am 10. August 2024 gewann die Mannschaft von Trainer Oliver Malchau bei Havelwinkel Warnau mit 3:1. Am Abend des 23. April 2025 setzte sich der VfB erneut gegen Warnau durch – und erneut mit 3:1 (0:1). Diesmal am Schwarzen Weg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.