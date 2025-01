Lena-Marie Müller-Lechtenfeld ist für den BSV 93 eine echte Bereicherung. Mit den Olvenstedterinnen will sie den Klassenerhalt in der Regionalliga Mitte schaffen.

Der Glücksgriff: Was Müller-Lechtenfeld für den BSV 93 so wertvoll macht

Olvenstedt - Dieser Steckbrief erklärt in nur wenigen Punkten den Charakter der Lena-Marie Müller-Lechtenfeld. Ein „Stehaufmännchen“ ist sie. „Fast immer pünktlich“ ist sie. „Ordentlich“ ist sie. „Hunde“ mag sie. Sie mag außerdem Reisen, im Winter zum Skifahren nach Österreich, im Sommer ans Meer nach Italien. Und Handball mag sie sowieso. Zwei Jahre spielte die Siegenerin für den TSV Nephten, für den dieser aufschlussreiche Steckbrief erstellt wurde, damals in der dritten Liga. Seit dieser Saison spielt sie beim BSV 93 in der Regionalliga. In bislang fünf Partien hat sie 32 Tore erzielt. Aber nicht nur deswegen sagt ihr Trainer Frank Eckstein: „Sie ist ein echter Glücksgriff.“