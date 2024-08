Gleich fünf Vertreter aus Magdeburg legen an diesem Wochenende in der Nordstaffel los. Die Vorzeichen für die Saison 2024/25 unterscheiden sich teilweise stark.

Der große Überblick vor dem Aufgalopp in der Landesliga

Nach dem Sieg in Ottersleben wollen Patrick Kreutzer (r.) und der MSV Börde den nächsten Favoriten ärgern.

Magdeburg - Für fünf Mannschaften aus der Landeshauptstadt beginnt am Wochenende die neue Saison in der Fußball-Landesliga Nord. Während der MSV Börde und der SV Fortuna II über den Sommer in ihrer Spielklasse verblieben sind, sind die Absteiger MSC Preussen und VfB Ottersleben sowie Aufsteiger SV Arminia neu mit dabei.