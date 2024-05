Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Am Getränkewagen ging das Bier über die Theke, auf dem Grill lagen allerhand Leckereien, die Zuschauerränge waren so voll wie lange nicht. Beim SV Arminia war am Sonnabend alles angerichtet, um einen großen Schritt zur Meisterschaft in der Landesklasse 2 angemessen feiern zu können. Doch daraus wurde für die Buckauer nichts. Stattdessen sahen die 155 zahlenden Zuschauer am Jahnsportplatz ein denkwürdiges Gipfeltreffen, in dem der Post SV den Tabellenführer mit 8:1 (2:0) abfertigte und dem Titelkampf eine neue Portion an Spannung verlieh.