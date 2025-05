Handball-Oberliga Schwere Verletzung überschattet Saisonabschluss des BSV 93

Der BSV 93 Magdeburg gewinnt am letzten Oberliga-Spieltag zum vierten Mal in Serie. Zum Feiern war jedoch niemandem zumute. Kurz vor Ende verletzte sich ein Spieler des USV Halle II schwer am Knie.