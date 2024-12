Magdeburg - In den vergangenen Jahren hatte Lutz Pape häufiger um die Zusage des FC Bayern München gebuhlt. Schließlich sollte der klangvollste Name des deutschen Fußballs beim renommierten Matthias-Pape-Gedächtnisturnier in Magdeburg nicht fehlen. Doch egal, wie sehr sich Pape und sein Organisationsteam bemühten: Seit 2017 waren die U-15-Junioren des Rekordmeisters nicht mehr dabei. Am 11. und 12. Januar 2025 wird sich dies ändern. Denn im klangvollen Starterfeld der nationalen und internationalen Größen sind die Münchner bei der 22. Auflage auch wieder dabei.

