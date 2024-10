Der SSV Besiegdas ist in der Findungsphase

Magdeburg - Nach zwölf Jahren ging für den SSV Besiegdas im Sommer das Kapitel Fußball-Landesklasse zu Ende. Mit dem Abstieg in die Stadtoberliga begann am Gübser Weg ein Neuaufbau mit vielen neuen Gesichtern. Und Trainer Maximilian Räcke befindet nach einigen Wochen der neuen Saison zufrieden: „Wir sind auf einem guten Weg.“ Mit zwölf Punkten aus den ersten fünf Partien steht der Absteiger hinter Roter Stern Sudenburg (ebenfalls 12 Punkte) und in Schlagdistanz zum noch perfekten Tabellenführer SG Handwerk (15) auf Rang drei.