Doch bereits am Freitag geht es für die Neustädter in Ilsenburg in die nächste Runde.

Stendal/Magdeburg - Stendal war für den SV Fortuna eine Reise wert. Zum Beispiel, um sein eigenes Ziel in der Rückrunde zu erreichen. 25 Punkte hatten sich die Neustädter auf die Fahnen geschrieben, 25 Punkte haben sie mit dem 1:0 (0:0)-Erfolg am Mittwochabend beim 1. FC Lok gesichert. Und es ist noch nicht vorbei für die Schützlinge von Trainer Dirk Hannemann. An diesem Freitag reisen sie zum viertletzten Saisonspiel in der Fußball-Verbandsliga zu den Grün-Weißen nach Ilsenburg (18.30 Uhr). Coach Hannemann sagt: „Mal sehen, wie viel Kraft wir noch im Köcher haben.“