Maja Bauerschmidt (in Blau) hat in der abgelaufenen Saison drei Tore in 16 Spielen erzielt.

Magdeburg - Zum Ausklang der vergangenen Saison ist Maja Felicitas Bauerschmidt auf Krücken gesichtet worden. Verletzungsbedingt hatte sie die letzten beiden Spiele der FCM-Frauen verpasst, weshalb es für sie bei 16 Einsätzen und drei Toren in der abgelaufenen Serie in der Regionalliga Nordost geblieben ist. Sie war ein wichtiger Bestandteil in der Mannschaft von Trainer Nico Koch, der mit ihr und Lena Magas über zwei völlig unterschiedliche Stürmerinnen verfügt. Und diesen Unterschied genießt. Der keine der beiden Damen zur Nummer eins im Angriff erklärt hatte, sondern ihren Einsatz allein nach dem Gegner ausrichtete. Und der sich in dieser Hinsicht nun über eine weitere Alternative freut – so diese dann wieder bei 100 Prozent ist.