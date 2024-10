Nach dem 2:2 gegen den VfB Auerbach bleibt die U 23 des FCM als einzig ungeschlagenes Team an der Tabellenspitze der Oberliga Süd. Bereits zum vierten Mal steht am Ende ein Remis.

Per Elfmeter stellte Emir Kuhinja zwischenzeitlich auf 2:1. Am Ende stand aber das vierte Remis der Saison.

Magdeburg - Fast schon aufreizend langsam bewegte sich das Spielgerät nach dem Kopfball des eingewechselten Hector Hink per Bogenlampe durch die Luft. Gästekeeper Maximilian Schlosser konnte nur hinterhersehen, doch das Gebälk half dem schon geschlagenen Schlussmann aus. Hinks Kopfball klatschte in der vierten Minute der Nachspielzeit des Oberliga-Spitzenspiels an den Querbalken. So trennten sich die U 23 des 1. FC Magdeburg und der VfB Auerbach am Sonnabend ohne Sieger mit einem 2:2 (2:1)-Unentschieden.