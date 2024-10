Der USC verliert das Drittliga-Duell beim SC Potsdam in allen Bereichen.

Hatten in Potsdam in der Abwehr einen schweren Stand: Wilhelm Bartsch (l.) und Sören Schipper. Grund dafür? Der eigene schwache Aufschlag.

Potsdam/Magdeburg - Louis Meyer gab sich nach dem Spiel die Ehre bei der Auszeichnung. Er hatte auf diagonal für den USC angegriffen, auf einer Position also, „auf die er eigentlich gar nicht gesetzt ist“, sagte sein Trainer Dennis Raab, der Meyer an diesem Sonnabend beim SC Potsdam ins kalte Wasser warf und ihm eine Lehrstunde in der 3. Volleyball-Liga Nord gönnte. „Er hat es wirklich gut gemacht“, berichtete der Coach. Und ergänzte: „Es ist bezeichnend, wenn gerade derjenige zum besten Spieler unserer Mannschaft gekürt wird, der zuletzt im Urlaub war.“ Und nicht im Training.