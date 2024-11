Nach dem Befreiungsschlag in Pinneberg nehmen die Volleyballer die Halle in Beschlag. Dabei sind es auch sieben Aufschläge des Kapitäns, die für den ersten Saisonsieg sorgen.

Magdeburg. - Pinneberg ist nicht unbedingt eine Reise wert, aber am vergangenen Samstagabend war die Jahnhalle eine echte Sehenswürdigkeit, zumindest für alle, die es gut mit dem USC meinen. „Wir sind nach dem Matchball alle in die Feldmitte gestürmt und haben unseren Jubeltanz aufgeführt“, berichtete Tom Heidecke, der Oberälteste und Kapitän der Magdeburger Drittliga-Volleyballer. Eine Stunde lang haben sie die Sportstätte noch in Beschlag genommen, ihren Premierensieg in dieser Saison gefeiert und genossen. „Sonst sind wir nach einem Spiel gleich raus und weg, diesmal waren wir die Letzten in der Halle“, berichtete Heidecke. Der USC hat in Pinneberg das Licht ausgemacht.