Der USC Magdeburg ist auf dem Sprung in die Meisterrunde: Weil die Drittliga-Volleyballer am Wochenende überzeugten, die Konkurrenten aber patzten, kann die Mannschaft im letzten Vorrundenspiel am 16. Januar alles klarmachen.

Kiel/Magdeburg - Nach dem Spiel hatten die Magdeburger eine spontane Eingabe: Statt eines Döners, der traditionell nach Auswärtspartien verzehrt wird, entschieden sich die neun USC-Volleyballer und ihr Trainerduo Marko Schulz und Dennis Raab für den Gang in ein griechisches Restaurant. Vor der Rückreise am Samstagabend in die Elbestadt in zwei Kleinbussen gab es für die Hünen nämlich etwas zu feiern. Sie haben mit einem glatten Drei-Satz-Sieg beim Kieler TV II ihre Chance auf den Einzug in die Meisterrunde der 3. Liga gewahrt.