Verdiente Niederlage gegen Fulda: Eine Woche vor dem Saisonstart in der Regionalliga Norost wartet noch einiges an Arbeit auf die U 23 der Blau-Weißen.

Albert Millgramm (am Ball) suchte seine Chance in Distanzschüssen. Doch die große Gefahr für den Gegner blieb aus.

Markranstädt - Senouci Allam ist der Videoanalyst der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Am Sonnabend setzte er sich im Stadion am Bad in Markranstädt auf die Tribüne, ausgestattet mit Laptop und Telefon, und hielt den Funkkontakt zum Co-Trainer auf der Ersatzbank. Allam, 36 Jahre, war damit beauftragt, das Spiel der U 23 des 1. FC Magdeburg zu lesen. Und er las letztlich absolut richtig, hatte Fulda die Blau-Weißen doch zu einer taktischen Umstellung nach dem Wechsel gezwungen.