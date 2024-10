Magdeburg - Christian Rüsting hat eine Schwäche und davon wiederum „zu viel“. Befragt nach seinem Lieblingsessen bei der Kadervorstellung des USC gab er genau diese Antwort. Der 33-Jährige findet von allem zu viel zu gut, um sich für diese eine kulinarische Köstlichkeit zu entscheiden. Dafür hat sich der Neuzugang der Magdeburger für diese eine Position in seiner Passion bereits entschieden: für den Mittelblock. Und für den USC wiederum ist es gut, dass sich Rüsting im Sommer vom Burger VV aufgemacht hat, um in der Campushalle der Landeshauptstadt in der 3. Liga zu spielen.

