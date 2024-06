Im Heimspiel gegen die Spandau Bulldogs gibt es für Magdeburg die erste Niederlage der Saison. In der Tabelle ordnen sich die Elbestädter nun hinter den beiden Titelanwärtern ein.

Kicker Christian Wiegel (Nummer 44) hatte die Virgin Guards mit dem Field Goal zum 3:0 zum ersten und einzigen Mal gegen Spandau in Front gebracht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Einmal hatte der Fokus in der Defensive der Magdeburg Virgin Guards nicht gestimmt. „Wir haben ihren Playmaker, auf den sie ihr Offensivspiel ausrichten, aus den Augen verloren“, berichtet Spielertrainer Bernhard Filipiak. Das wurde den American Footballern der Garde am Sonntag im Heimspiel gegen die Spandau Bulldogs zum Verhängnis. Prompt erzielte der US-Amerikaner Trey Walker einen Touchdown für die Hauptstädter. „Das sind so Kleinigkeiten, die du dir gegen solch ein Spitzenteam nicht erlauben darfst“, sagt Filipiak. Es sind Kleinigkeiten, die den Virgin Guards beim 10:44 – der ersten Niederlage der neuen Regionalliga-Saison – teuer zu stehen kamen.