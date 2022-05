Fußball Die Altherren des VfB Ottersleben jubeln voraus

Die Altherren des VfB Ottersleben haben es vorgemacht, das Freizeitteam und die Männer können am Sonnabend nachziehen: Ab 13 Uhr geht es auf dem TuS-Platz an der Zielitzer Straße in zwei Finals um den Magdeburger Stadtpokal.