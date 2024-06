Die Wasserballer aus Magdeburg denken an die Sportler von morgen. Und das machen sie mit Erfolg.

Magdeburg - Bei der Wasserball Union Magdeburg (WUM) herrscht im gesamten Verein viel Bewegung. Denn die Vereinsarbeit fußt auf verschiedenen Säulen. Sie reicht von Schwimmlernkursen über die Nachwuchsarbeit bis in den Damen-, Herren- und Masterbereich. Während das Herrenteam seine Saison in der 2. Liga Ost auf Platz zwei abgeschlossen hat, arbeiten die fast 100 Nachwuchswasserballer des Vereins weiter an Kondition und Technik.