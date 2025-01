Vincent Nahrstedt (am Ball) greift künftig wieder für den VfB Ottersleben an.

Ottersleben - Vier, sechs, acht und 33 Minuten: Das sind die Einsatzzeiten des Vincent Nahrstedt in der Hinrunde der Fußball-Verbandsliga. Im Sommer war der 19-Jährige vom VfB Ottersleben zum SC Bernburg gewechselt, um sich der Herausforderung in der höchsten Klasse des Landes zu stellen. Doch „klang es immer wieder durch, dass er dort nicht richtig glücklich wird“, berichtete Trainer Oliver Malchau: „Irgendwann haben wir deshalb den Kontakt zu ihm intensiviert.“ Und haben ihn zur Rückkehr überredet, weshalb Nahrstedt in der Rückrunde der Landesliga Nord wieder am Schwarzen Weg auflaufen wird.