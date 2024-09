Der MSC Preussen ist in der Landesliga Nord nach fünf Spielen noch ungeschlagen. Dabei lobt Trainer Alexander Daul nicht zuletzt die Offensivkraft seiner Mannschaft.

Sudenburg - Alexander Daul hätte gerne vor dem Saisonstart einen Kugelschreiber bemüht, um folgender Prognose sein Signum zu schenken: „Dass wir nach fünf Spieltagen noch ungeschlagen sind, hätte ich unterschrieben“, bestätigte der Trainer des MSC Preussen. Nicht nur, dass bei den Partien seiner Mannschaft für reichlich Spektakel gesorgt ist, weil wir „eine starke Offensivkraft haben und uns gute Chancen erarbeiten“, so der Coach. Vor allem ist sie auf dem besten Weg, „die Negativerlebnisse der vergangenen Saison aus dem Kopf zu kriegen“. Dennoch sagte Daul: „Wir benötigen noch ein paar Spiele, um endgültig in der Landesliga anzukommen.“ Wie das Spiel am heutigen Sonnabend gegen den TSV Niederndodeleben, das um 15 Uhr im Heinrich-Germer-Stadion angepfiffen wird.