Die Magdeburger Wasserballer haben die laufende Serie endgültig zur Übergangssaison erklärt. Worauf jetzt der Fokus liegt.

Die WUM stellt sich neu auf

Stadtfeld - Ein besonderes Comeback haben die Besucher in der Dynamo-Halle erlebt, wenngleich Holger Dammbrück den Begriff sogleich relativierte. „Comeback bedeutet doch, ich spiele jetzt öfter, oder?“, fragte er nach der Partie der WUM am vergangenen Samstagabend in der Wasserballliga Ost, um danach sogleich ablehnend den Kopf zu schütteln. Dammbrück ist lediglich auf den Geburtstagswunsch einer einzelnen Person ins Becken zurückgekehrt. Auf Wunsch seines Sohnes, der sogar einen Treffer des 37-jährigen Papas in der Partie gegen den OSC Potsdam II bejubeln durfte.