Rollstuhlbasketball Eine kleine Hoffnung für die Rolling Baskets des USC
Die Mannschaft von Stephan Müller ist punktgleicher Zweiter mit Spitzenreiter Niners Chemnitz - doch sie hat vor dem Saisonfinale einen Nachteil.
04.03.2026, 18:23
Magdeburg - Stephan Müller hat sich natürlich gefreut über diese Siege im vorletzten Saisonturnier. Auch darüber, dass die taktischen Maßnahmen, die er gewählt hatte, gegen Thuringia Bulls und SGH Berlin 2 aufgegangen waren. Und darüber, dass seine Mannschaft nach einigen krankheitsbedingten Ausfällen wieder zu ihrer Form und Stärke gefunden hatte.