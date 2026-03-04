Die Mannschaft von Stephan Müller ist punktgleicher Zweiter mit Spitzenreiter Niners Chemnitz - doch sie hat vor dem Saisonfinale einen Nachteil.

Eine kleine Hoffnung für die Rolling Baskets des USC

Stephan Müller war mit dem jüngsten Auftritt seiner Schützlinge sehr zufrieden.

Magdeburg - Stephan Müller hat sich natürlich gefreut über diese Siege im vorletzten Saisonturnier. Auch darüber, dass die taktischen Maßnahmen, die er gewählt hatte, gegen Thuringia Bulls und SGH Berlin 2 aufgegangen waren. Und darüber, dass seine Mannschaft nach einigen krankheitsbedingten Ausfällen wieder zu ihrer Form und Stärke gefunden hatte.