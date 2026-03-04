weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Rollstuhlbasketball: Eine kleine Hoffnung für die Rolling Baskets des USC

Rollstuhlbasketball Eine kleine Hoffnung für die Rolling Baskets des USC

Die Mannschaft von Stephan Müller ist punktgleicher Zweiter mit Spitzenreiter Niners Chemnitz - doch sie hat vor dem Saisonfinale einen Nachteil.

Von Daniel Hübner 04.03.2026, 18:23
Stephan Müller war mit dem jüngsten Auftritt seiner Schützlinge sehr zufrieden.
Stephan Müller war mit dem jüngsten Auftritt seiner Schützlinge sehr zufrieden. Eroll Popova

Magdeburg - Stephan Müller hat sich natürlich gefreut über diese Siege im vorletzten Saisonturnier. Auch darüber, dass die taktischen Maßnahmen, die er gewählt hatte, gegen Thuringia Bulls und SGH Berlin 2 aufgegangen waren. Und darüber, dass seine Mannschaft nach einigen krankheitsbedingten Ausfällen wieder zu ihrer Form und Stärke gefunden hatte.