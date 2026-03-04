Samuel Stolze vertritt das Duo Tietz/Hoppe und feiert mit dem SV Arminia zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf der Landesliga. Doch in den Jubel mischt sich ein Wermutstropfen.

Robert Hoppe (r.) und Thomas Tietz sind im kommenden Duell bei Union Schönebeck wieder dabei.

Buckau - Samuel Stolze hatte eine schwierige Aufgabe und ein leichtes Spiel zugleich. „Es war eine coole Erfahrung, mal als Trainer der Männer zu agieren“, berichtete er über seine Premiere an der Seitenlinie am vergangenen Sonnabend. Der 28-Jährige vertrat an jenem Tag die Coaches Thomas Tietz und Robert Hoppe, die aus persönlichen Gründen passen mussten. Er vertrat sie so gut, dass er bei seinem Debüt mit dem SV Arminia sehr wichtige Punkte bejubeln durfte. „Das war eine schöne Herausforderung“, erklärte Stolze: „Aber Thomas und Robert haben es mir auch leicht gemacht.“