Tim Richter und Co. können sich die Leistungsschwankung in einem Spiel nicht erklären.

Stadtfeld - Ein langes Seufzen am Telefon hat ihn verraten: Tim Richter sucht weiterhin nach einer Erklärung für die zwei Gesichter, die seine Mannschaft in den letzten beiden Begegnungen gezeigt hat. Und er ist bei der Suche nicht allein: „Wir haben auch im Team darüber gesprochen, wir können es uns aber nicht so richtig erklären.“ Warum also seine Wasserball Union (WUM) in der ersten Hälfte ziemlich pfui und in der zweiten besonders hui agiert.