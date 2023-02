Der Diesdorfer Ole Herbst ist mit drei Einzelsiegen und einer Niederlage in die Rückrunde gestartet. Doch die größten Herausforderungen warten auf ihn in den kommenden vier Partien.

Diesdorf - Zwei Auswärtsspiele später stehen die Diesdorfer ja immer noch an der Spitze der Tischtennis-Verbandsliga. Nachdem sie sich erst bei Alemania Riestedt zum 9:7-Sieg quälen mussten, nachdem sie sich bei Turbo Dessau mit 12:3 überaus deutlich durchgesetzt haben. Die Eintracht führt die Tabelle mit nunmehr sieben Zählern Vorsprung auf Stahl Blankenburg an. Die Blankenburger waren zwischenzeitlich so freundlich, zu ihrer Begegnung in Dessau nicht anzutreten, womit sie zwei Punkte hergeschenkt haben. Dennoch traut Mathias Taetzsch dem Frieden an der Spitze noch nicht. „Wir stehen vor den Wochen der Wahrheit“, sagt der Diesdorfer Kapitän. „Ende Februar werden wir wissen, wo wir stehen.“ Schwer zu vermuten ist: immer noch an der Spitze.