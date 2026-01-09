Mit der ersten Mannschaft möchte Eintracht Diesdorf schnellstmöglich den Klassenerhalt in der Tischtennis-Verbandsliga einfahren. Das zweite Team soll am Saisonende den Aufstieg in die Landesliga feiern.

Diesdorfer haben in der Rückrunde zwei Ziele im Blick

Mathias Taetzsch empfängt mit der ersten Mannschaft zum Rückrundenstart den HT Halberstadt.

Diesdorf - Mathias Taetzsch traut dem Frieden in der Tischtennis-Verbandsliga nicht. Mit 11:7 Punkten steht Eintracht Diesdorf auf Rang vier in der Tabelle. „Aber mit zwei Niederlagen ist man auch ganz schnell wieder immer Keller. So eng geht es dort zu“, sagt der Kapitän. Und wird statistisch bestätigt: Drei Punkte sind es für die Magdeburger bis zum Landesmeistertitel, drei Punkte sind es bis zum Abstieg. Weshalb der 40-Jährige betont: „Wir wollen schnellstmöglich den Klassenerhalt sichern.“