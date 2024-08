Magdeburg - In anderen Sportarten wie Fußball, Handball oder Wasserball gab es schon unzählige Städte-Duelle Magdeburg gegen Halle. Für den American Football gilt das nicht. Erst einmal standen sich die Virgin Guards aus der Elbestadt und die Falken aus der Saalestadt in einem Pflichtspiel auf dem Footballfeld gegenüber. Im Juni entschieden die Hallenser jenes historische erste Aufeinandertreffen für sich. Mit 34:29 gewann der Aufsteiger zu Gast im Heinrich-Germer-Stadion. Dies werden die Magdeburger gewiss noch im Hinterkopf haben, wenn sie am Sonnabend den Bus in Richtung Halle betreten.

