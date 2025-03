Osterburg - Die Schlammschlacht in Osterburg, zugleich als Landesmeisterschaft ausgetragen, avancierte zum Treffen ihrer ehemaligen Bezwinger. Thomas Beyer vom Riemer-MTC, Mario Lieseke (Wusterwitz) und Marco Grund (TF Osterburg) wollten sich am vergangenen Sonntag erneut die Krone aufsetzen. Am Ende des Wettbewerbs über zweimal 5,6 Kilometer in Laufschuhen und 25 Kilometer auf dem Rad rettete sich der Magdeburger Beyer zum Triumph ins Ziel.

