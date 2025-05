Die Wasserball Union Magdeburg würde gerne in das Final Four einziehen, hat trotz Heimrecht aber wirklich kein Losglück gehabt.

Magdeburg. - Nun gut, so ein Pokalwettbewerb hat ja nachweislich seine eigenen Gesetze. Die Wasserball Union Magdeburg würde von diesen am Sonnabend (18 Uhr) gerne Gebrauch machen, denn in der 2. Runde des Ostdeutschen Wasserball-Pokals sind die Elbestädter wahrlich nicht vom Losglück geküsst. Zwar darf sich die WUM über den nicht zu unterschätzenden Heimvorteil freuen, ob dieser gegen den OSC Potsdam II jedoch von Wert ist, wird sich erst noch zeigen müssen.