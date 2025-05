Magdeburg - Gerne hätte Julius Drachau am Sonnabend noch einmal auf der Platte gestanden. Nur noch dieses eine Mal im Trikot des SC Magdeburg. „Es ist sehr schade, dass ich mein letztes Spiel bei den Youngsters nicht mitmachen konnte“, sagt der Rückraumspieler, der aktuell an einer Ellenbogenverletzung laboriert. „Hätte ich mitgespielt, wäre er sicherlich noch etwas emotionaler gewesen“, sagt Drachau. Doch auch so war sein Abschied nach acht Jahren im Club besonders: „Es ist nicht so einfach, einen neuen Lebensabschnitt anzufangen.“

