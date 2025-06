An einem chaotischen Rennwochenende in Brands Hatch erlebt der Magdeburger ein Wechselbad der Gefühle. Auf den großen Frust folgt ein versöhnlicher Abschluss.

Dominique Schaak fuhr sich am Sonntag Bonuspunkte heraus.

Brands Hatch/Magdeburg. - Auf der historischen Rennstrecke im britischen Brands Hatch war es am Wochenende so eine Sache mit dem Durchblick. Dieser fehlte den Protagonisten hauptsächlich am Sonnabend. Dominique Schaak aus Magdeburg ging er im wahrsten Sinne des Wortes komplett verloren, denn während des ersten Regenrennens seiner NASCAR-Euro-Series-Karriere versagte dem 34-Jährigen ausgerechnet sein Scheibenwischer. Ärgerlich, doch längst nicht das größte Übel des Tages. Denn auch die Rennleitung machte dem einzigen deutschen Fahrer des Feldes schwer zu schaffen. Aus Gründen, die Schaak kaum nachvollziehen konnte.