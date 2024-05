Rennfahrer Dominique Schaak ist nach dem Rennen in Italien zufrieden. Worauf er aufbauen will.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Dominique Schaak kam nicht nur mit ordentlichen Platzierungen aus Italien zurück. Denn neben Rang 16 und 11 im Zuge der beiden Rennen in der Nascar EuroSeries im Autodromo Vallelunga schien der 33-Jährige auch gut gesättigt. Und war damit nicht alleine, während er in Rom abseits des jaulenden Chevrolet Camaro V8 ganz gemütlich den Geburtstag seiner Mandy feierte. „Meine Frau hat tatsächlich gesagt: Die Spaghetti Carbonara sind die besten, die sie in ihrem Leben gegessen hat“, so der Familienvater, der zufrieden feststellte: „Es war gut und hat Spaß gemacht.“