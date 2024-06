Magdeburger tastet sich an die Nascar EuroSeries heran. Rennfahrer wird Opfer einer Kollision im britischen Brands Hatch - trotzdem macht er in der Gesamtwertung Plätze gut.

Magdeburg. - Dominique Schaak hat seiner Meinung nach „eigentlich ein geiles Rennwochenende gehabt“. Eigentlich, weil der Rennfahrer in der Nascar EuroSeries das Glück im britischen Brands Hatch mal wieder nicht gepachtet hat. Dem 33-Jährigen stimmte auch Patrick Brenndörfer zu. Der Geschäftsführer des Teams Bremotion, für das Schaak fährt, befand „die Konkurrenz stellenweise viel zu übermütig, so dass uns gute Ergebnisse durch Kollisionen verhagelt wurden“. Wenn all das nicht passiert wäre, wäre es jüngst am dritten Rennwochenende der Saison für Schaak möglicherweise besser gelaufen.